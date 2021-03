UPPSC PCS Mains 2020 result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर UPPSC PCS Mains 2020 result (संयुक्त राज्य /अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा मुख्य -2020) घोषित किया है। कुल 845 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र हैं। UPPSC PCS exam 21 जनवरी से 25 जनवरी 2021 के बीच आयोजित की गई थी। लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद में 4000 से अधिक उम्मीदवार UPPSC PCS Mains 2020 exam के लिए उपस्थित हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 487 रिक्तियों की घोषणा की थी।

UPPSC PCS Mains result: इन स्टेप्स से करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवा ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद लिंक ‘List of candidates qualified for interview in combined state/upper subordinate service exam – 2020’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवारों की स्क्रीन पर एक पीडीएफ खुल जाएगी। जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे।

स्टेप 4: उम्मीदवार इस पीडीएफ में नाम और रोल नंबर की जांच करें।

स्टेप 5: उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिट आउट भी ले लें।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीपीएससी सचिव ने कहा कि भर्ती परीक्षा के अंतिम परिणामों की घोषणा के बाद प्राप्त अंकों का अंतिम विवरण, और श्रेणी-वार कट-ऑफ आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।