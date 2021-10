UPPSC PCS Admit Card 2021: पीसीएस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी, 24 अक्टूबर को होनी है परीक्षा

UPPSC PCS Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर UPPCS Admit Card 2021 अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार, जो 24 अक्टूबर 2021 (रविवार) को संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (प्री) परीक्षा -2021 में भाग लेने जा रहे हैं, वे UPPCS Admit Card उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग […]

UPPSC PCS Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर UPPCS Admit Card 2021 अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार, जो 24 अक्टूबर 2021 (रविवार) को संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (प्री) परीक्षा -2021 में भाग लेने जा रहे हैं, वे UPPCS Admit Card उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट – uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPSC PCS Admit Card 2021: कैंडिडेट्स इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उम्मीदवार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-1/E-1/2021 COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES (P) EXAM-2021’पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार अपनी जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर आदि का प्रयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 4: उम्मीदवारों के सामने उनका UP PCS Prelims Admit Card होगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

यूपीपीएससी ने सब रजिस्ट्रार, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / एसोसिएट डीआईओएस और अन्य समकक्ष प्रशासनिक पदों, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (राजस्व लेखा परीक्षा),आदि पदों की 400 रिक्तियों को भरने के इस भर्ती अभियान को चलाया है।



प्री एग्जाम दोचरणों में होगा पहले फेज में जनरल स्टडीज का इसमें 200 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। वहीं दूसरा पेपर जनरल स्टडी (CSAT) का होगा इसमें उम्मीदवारों को 200 अंकों के 100 प्रश्न हल करने होंगे । इन प्रश्नों को हल करन लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा।

