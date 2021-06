उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सरकारी आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और योग्य हैं वे UPPSC Recruitment 2021 भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 18 जून 2021 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग (UPPSC) की आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेश फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए नोटिफिकेशन के डायरेक्ट लिंक पर जाकर जरूरी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।

How to apply for UPPSC Job

यूपीपीएससी की वेबसाइट के होमपेज पर आपको एक हाइपरलिंक ‘CLICK HERE TO APPLY FOR ADVT.NO. A-3/E-1/2021, LECTURERS IN GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE’ पर क्लिक करना होगा।

स्क्रीन पर एक नई विंडो में आप विकल्प राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के टैब पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें।

फिर सही डिटेल्स के साथ फॉर्म भरें और सुनिश्चित करें कि आप पूछे गए सभी संबंधित दस्तावेज भी संलग्न करते हैं।

ऑफॉर्म को क्रॉस चेक करें और फिर फीस का भुगतान करें।

फॉर्म जमा होने के बाद अपने भविष्य के संदर्भ के रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लें।

आवेदन फीस की बात करें तो वे उम्मीदवार जो जनरल/ ओबीसी / ईडब्ल्यूसी / से संबंधित हैं, उन्हें 125 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा, जबकि एससी / एसटी / भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लोगों को 65 रुपये का भुगतान करना होगा। जो उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, उन्हें केवल 25 रुपए परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित विषय में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा

की बात करें तो 21 साल से 40 साल के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, सरकारी मानदंडों के आधार पर अधिकतम आयु सीमा मानदंड में और छूट दी जाएगी।