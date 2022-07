UPPSC Lecturer Exam Date 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने लेक्चरर (होम्योपैथिक डिपार्टमेंट) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने UPPSC Lecturer Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था,‌ वह‌ अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से परीक्षा का नोटिस चेक कर सकते हैं।

UPPSC Lecturer Exam 2022: इस तारीख को होगी परीक्षा

आधिकारिक सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी तय समय के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

UPPSC Lecturer Exam Pattern: ऐसे होगी परीक्षा

यूपी लेक्चरर परीक्षा में सामान्य अध्ययन और संबंधित होम्योपैथिक चिकित्सा विषय से कुल 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे। ‌इन सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत जवाब के लिए 1/3 अंको की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

How to check UPPSC Homeopathic Department Lecturer Exam Notice 2022

स्टेप 1: आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर ‘NOTICE REGARDING ADVT.NO.2/2020-2021, POST OF LECTURERS IN U.P. CHIKITSA SHIKSHA (HOMEOPATHIC) DEPTT’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: हम आपके सामने परीक्षा नोटिस का पीडीएफ खुल जाएगा।

UPPSC Lecturer Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

इस प्रक्रिया के माध्यम से यूपी में लेक्चरर के 130 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 24 नवंबर से 21 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।