UPPSC ने इन एग्जाम के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UPPSC Admit Card: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा।

UPPSC Admit Card: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने यूपी राजकीय आश्रम सिस्टम इंटर कॉलेज में लेक्चरर / प्रवक्ता की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के एप्लीकेशन स्टेटस के साथ प्रवेश पत्र अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार यूपीपीएससी आश्रम पद्धति एडमिट कार्डuppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए यूपीपीएससी के व्याख्याता आश्रम पद्धति एडमिट कार्ड लिंक से यूपीपीएससी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल करना होगा।

गौरतलब है कि यूपीपीएससी लेक्चरर एग्जाम 26 सितंबर 2021 (रविवार) को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रयागराज और लखनऊ में निर्धारित हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर अपना समय और केंद्र चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पर ऑरिजनल वैध आईडी प्रमाण के साथ एक फोटो कॉपी लानी होगी।

यूपीपीएससी व्याख्याता आश्रम पद्धति परीक्षा पैटर्न

सवालों की संख्या – इसमें 120 सवाल 80 सामान्य अध्ययन से और 40 वैकल्पिक विषय से होंगे।

नंबर – परीक्षा के कुल 300 नंबर हैं

समय – परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा

नेगेटिव मार्किंग – प्रत्येक सवाल के लिए जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, उस सवाल को दिए गए नंबर का एक तिहाई (0.33) काटा जाएगा।

यूपीपीएससी लेक्चर प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

SSC ने एक्टिवेट किया एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक, ये है सलेक्शन का पूरा प्रोसेस

How to Download UPPSC Lecturer Admit Card 2021

कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट -uppsc.up.nic.in पर जाएं।

वहां आपको ‘ CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-3/E-1/2021, LECTURER GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (PRE) EXAM-2021’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक पर क्लिक करें।

अब आप UPPSC Spokesperson Admit Card 2021 डाउनलोड कर पाएंगे।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने 18 जून से 19 जुलाई 2021 तक व्याख्याता/प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://uppsc.up.nic.in/AdmitCard.aspx है।

Railway Recruitment 2021: इन 3093 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी, जानिए किस तारीख से कर सकेंगे आवेदन