उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने जिला बागवानी अधिकारी, प्रधानाचार्य और वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए आयोजित संयुक्त राज्य कृषि सेवा (पीआरई) परीक्षा 2020 की आंसर की अपलोड कर दी है। उम्मीदवार यूपीपीएससी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट यानी uppsc.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। UPPSC कृषि सेवा आंसर की चेक करने का लिंक नीचे दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे यूपीपीएससी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित उत्तर पुस्तिका के खिलाफ कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति ऑफलाइन मोड के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में हाथ से या डाक द्वारा अरविंद कुमार मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक, यूपीपीएससी को प्रस्तुत कर सकता है। आपत्तियां जमा करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक है। UPPSC कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 01 अगस्त 2021 को 3 केंद्रों प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में आयोजित की गई थी।

How to Download UPPSC Agriculture Service Answer Key 2021

आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Click here to view Key Answer Sheet’ का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

अब यहां अपनी सीरीज सलेक्ट कर लें।

अब अपनी आंसर की डाउनलोड कर लें।

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://uppsc.up.nic.in/CandidateHomePage.html है।