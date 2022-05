UPPSC AE Admit Card 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी परीक्षा प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।

इस परीक्षा का आयोजन (UPPSC AE Exam 2022) 29 मई 2022 को किया जाएगा। परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और बरेली सहित पांच जिलों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी (75 अंकों के 25 प्रश्न) और संबंधित विषय- I (सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / कृषि इंजीनियरिंग) (300 अंकों के 100 प्रश्न) के प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन (75 अंकों के 25 प्रश्न) और संबंधित विषय- II (सिविल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / कृषि इंजीनियरिंग) (300 अंकों के 100 प्रश्न) होंगे।

परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट है।परीक्षा संबंधी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। इस परीक्षा के जरिए कुल 281 पदों को भरा जाएगा। कुल 93045 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

UPPSC AE Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक uppsc.up.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-5/E-1/2021, COMBINED STATE ENGINEERING (GEN./SPL. RECT) EXAM- 2021 के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि आदि दर्ज कर सबमिट करें।

4.एमडिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।