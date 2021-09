UPPSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया इस परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे करना होगा डाउनलोड

UPPSC Admit Card: इस परीक्षा में कुल 300 अंकों के 120 सवाल पूछे जाते हैं।

UPPSC Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्री परीक्षा 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UPPSC Lecturer Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, अब वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से GIC Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आगरा, अयोध्या, आज़मगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज और सीतापुर के 16 केंद्रों पर 19 सितंबर 2021 को 11 बजे से 1 बजे तक एक शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। UPPSC GIC Exam Pattern की बात करें तो परीक्षा में कुल 300 अंकों के 120 सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें, जनरल स्टडीज से 80 सवाल और ऑप्शनल सब्जेक्ट से 40 सवाल होते हैं। इस परीक्षा को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। सभी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPPSC GIC Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘ Admit Card :- CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-3/E-1/2020, LECTURER (MALE / FEMALE) GOVERNMENT INTER COLLEGE, (PRE) EXAM – 2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि आदि आवश्यक जानकारी भरें और ‘Download Admit Card’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप UPPSC GIC Admit Card 2020 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

बता दें कि आयोग द्वारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और उर्दू सहित विभिन्न ब्रांच में कुल 1473 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

