UPPSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां जानें परीक्षा पैटर्न

UPPSC Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड 2 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UPPSC Staff Nurse Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से UPPSC Staff Nurse Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

आयोग द्वारा यह परीक्षा राज्य के गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में 3 अक्टूबर 2021 को 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। UPPSC Staff Nurse Exam Pattern की बात करें तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 85 अंकों के कुल 180 सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें, जनरल नॉलेज से 30 सवाल, जनरल हिंदी से 30 सवाल और मेन सब्जेक्ट नर्सिंग से 120 सवाल होंगे। इस पेपर को पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।

इस परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल आईडी प्रूफ और फोटो कॉपी के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से UPPSC Staff Nurse Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPPSC Staff Nurse Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO. A-4/E-1/2021, STAFF NURSE / SISTER GRADE – 2 (MALE / FEMALE) EXAM -2021’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आप UPPSC Staff Nurse Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 3012 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 341 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 2671 पद शामिल हैं। आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 16 जुलाई से 3 सितंबर 2021 तक आवेदन मांगे थे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

