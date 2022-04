UPPCL Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 44900 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। सभी योग्य उम्मीदवार UPPCL Junior Engineer Recruitment 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर 18 अप्रैल 2022 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस अभियान के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के 25 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

How to apply for UPPCL Junior Engineer Recruitment 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Vacancy / Results’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘APPLY ONLINE FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) CIVIL” AGAINST ADVT. NO. 03/VSA/2022/JE/CIVIL’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद रजिस्ट्रेशन और आवेदन के लिए मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: फिर ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें। आप अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जूनियर इंजीनियर पदों के लिए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 1180 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जबकि, अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को 826 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।