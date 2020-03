UPPCL Result 2020: जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी, जानिए कैसे चेक करें

UPPCL JE Junior Engineer Civil Recruitment 2019 Result 2020: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Power Corporation Limited, UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer, JE) ट्रेनी (Civil) भर्ती परीक्षा 2020 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in. पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किए गए हैं, जिसमें CBT में पास होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। साथ ही, UPPCL ने कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए हैं।

यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर (JE) ट्रेनी (सिविल) भर्ती के जारी कट-ऑफ मार्क्स के मुताबिक, अनारक्षिक श्रेणी के उम्मीदवारों की कट-ऑफ – 148.5859, ईड्ब्यूएस की कट-ऑफ -142.7500, ओबीसी (NCL) -143.7035, एससी-130.5842, एसटी-120.2500, ईएक्सएसएम-106.6703, पीएच-123.8536, डीएफएफ की कट-ऑफ 93.7500 रही है।

यहां जानिए कैसे चेक करें रिजल्ट-

चरण 1: जूनियर इंजीनियर (JE) ट्रेनी (सिविल) भर्ती के परिणाम चेक करने के लिए यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, ऊपर की ओर ‘Vacancy/Results’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: अब आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, यहां आपको ‘LIST OF SELECTED CANDIDATES ON THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE)- ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO.3/VSA/2019/JE’ के लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण 4: इसके बाद, आपके सामने क्वॉलिफाई हुए उम्मीदवारों की सूची खुल जाएगी।

चरण 5: इस सूची को आप डाउलोड करने भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं।

बता दें कि UPPCL JE Exam 2020 एग्जाम का आयोजन 25 फरवरी 2020 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 31 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App