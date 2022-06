UPPCL JE Final Result 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) ट्रेनी भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के जरिए अपने परिणाम चेक कर सकते हैं।

जेई इलेक्ट्रिकल, ट्रेन भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 28 मार्च 2022, 29 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 को किया गया था। परीक्षा सीबीटी मोड में हुई थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए 9 जून 2022 को बुलाया गया था। फाइनल रिजल्ट सीबीटी परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर घोषित किया गया है।

फाइनल परिणाम के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी इसे आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

इस भर्ती परीक्षा के लिए कुल 173 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें सामान्य वर्ग के 71 पद, ईडब्ल्यूएस वर्ग के 17 पद, ओबीसी वर्ग के 46 पद, एससी वर्ग के 36 पद और एसटी वर्ग के 3 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक चली है। आवेदन ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए गए थे।

इन पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में डिप्लोमा मांगी गई थी। अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई थी।

UPPCL JE Final Result 2022 Declared How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट



1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Vacancy/Results के लिंक पर क्लिक करें। यहां LIST OF SELECTED CANDIDATES FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/ELECTRICAL के लिंक पर क्लिक करें।

3.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब रोल नंबर की मदद से चेक करें।

5.अंत में प्रिंट निकाल लें।