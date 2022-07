UPPCL Camp Assistant Skill Test Result 2022: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने कैम्प असिस्टेंट (Camp Assistant) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

UPPCL Camp Assistant Exam 2022: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

कैम्प असिस्टेंट ग्रेड III पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 अप्रैल 2022 और स्किल टेस्ट 26 जून 2022 को आयोजित किया गया था। अब शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरोजनी नगर, लखनऊ 226008 पर 7 अगस्त 2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा।

How to check UPPCL Camp Assistant Grade III Skill Test Result 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Vacancy / Results’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF CAMP ASSISTANT-III AGAINST ADVT. NO. 04/VSA/2021/SS’ के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा। उम्मीदवार इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

UPPCL Camp Assistant Recruitment 2022: इतने पदों पर भर्ती

आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से यूपी में कैम्प असिस्टेंट ग्रेड III के 49 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के तहत 27200 रुपए से 86100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।