UPPCL Amit Card 2021: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) पदों पर भर्ती के लिए स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में सफलता हासिल की है, वह अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

UPPCL ARO Exam 2021: इस तारीख को हुई थी परीक्षा

उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट रिव्यु ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 25 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। वहीं, इस परीक्षा का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया गया था। इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब स्किल टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPPCL Assistant Review Officer Skill Test Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे वैकेंसी / रिजल्ट टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर ‘DOWNLOAD CALL LETTER FOR SKILL TEST FOR THE POST OF “ASSISTANT REVIEW OFFICER” AGAINST ADVT. NO. 05/VSA/2021/ARO’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5. अब आप UPPCL Skill Test Admit Card 2021 डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

UPPCL ARO Vacancy 2021: इतने पदों पर भर्ती

नोटिफिकेशन के अनुसार, इस प्रक्रिया के माध्यम से सहायक समीक्षा अधिकारी के 14 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, सामान्य वर्ग के लिए 9 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 2 पद शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।