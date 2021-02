UPPCL Admit Card 2021: upenergy.in जारी हुए यूपीपीसीएल AO और ARO भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

UPPCL AO/ARO Recruitment 2020 Admit Card & Exam Date: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Review Officer या ARO) भर्ती 2020 और खाता अधिकारी (Account Officer या AO) भर्ती 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे उम्मीदवार जिन्होंने इन रिक्तियों के लिए आवेदन किया था वे अब यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीसीएल भर्ती 2020 (UPPCL Recruitment 2020) परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।

यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यु ऑफिसर (ARO) के पद पर कुल 16 रिक्तिया हैं, जिनके लिए 09 सितंबर 2020 को ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इस पद के लिए भर्ती परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित की जाएगी। जबकि UPPCL अकाउंट ऑफिसर (AO) के पद पर कुल 30 रिक्त पद हैं, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन 01 जुलाई 2020 से 29 जुलाई 2020 के बीच चले थे। इस पद पर जिन योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उनके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम (CBT) मार्च 2021 में आयोजित होंगे।

UPPCL AO/ARO Admit Card 2021: जानिए कैसे करें डाउनलोड

चरण 1 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

चरण 2 होम पेज पर Vacancy/Result के ऑप्शन पर क्लिक करें।

चरण 3 अब इसमें ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR THE POST OF “ACCOUNT OFFICER” AGAINST ADVT. NO. 02/VSA/2020/AO’ या ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR THE POST OF “ASSISTANT REVIEW OFFICER” ADVT. NO. 04/VSA/2020/ARO’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 4 अब login करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 5 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 6 अब इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लें।