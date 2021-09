UPPCL Answer Key 2021: इस लिखित परीक्षा का आंसर की हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

UPPCL Answer Key 2021: इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

UPPCL Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने इलेक्ट्रिकल कैडर में जूनियर इंजीनियर (ट्रेनी) पद पर भर्ती के लिए आयोजित ऑनलाइन परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार UPPCL JE Exam 2021 में उपस्थित हुए थे, वह अब आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर UPPCL JE Answer Key 2021 चेक कर सकते हैं।

सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद UPPCL JE Result 2021 जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPPCL JE Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Vacancy/Result’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘DOWNLOAD RESPONSE KEY & UPLOAD OBJECTION FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT NO. 07/VSA/2020/JE/E&M” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब फिर से आपके सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। यहां आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 5: अब आप UPPCL Junior Engineer Answer Key 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विभिन्न विभागों में डायरेक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर 28 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर से शुरू की जा चुकी है।

