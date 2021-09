UPPCL Admit Card 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

UPPCL Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विज्ञापन संख्या 05/VSA/2020/AA/Backlog के तहत असिस्टेंट अकाउंटेंट और विज्ञापन संख्या 08/VSA/2020/AE/Civil के तहत असिस्टेंट इंजीनियर (ट्रेनी) सिविल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था, वह UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 44 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट के 33 पद और असिस्टेंट इंजीनियर के 11 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UPPCL Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे वैकेंसी / रिजल्ट टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां ‘DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF ASSISTANT ACCOUNTANT AGAINST ADVT. 05/VSA/2020/AA/Backlog or DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ONLINE EXAM (CBT) FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER (TRAINEE) CIVIL AGAINST ADVT. 08/VSA/2020/AE/CIVIL’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आपके सामने एक लॉगइन विंडो आ जाएगा।

स्टेप 6: यहां अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भरें और लॉगइन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7: आपकी स्क्रीन पर UPPCL Admit Card 2021 होगा।

स्टेप 8: अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

UPPCL द्वारा आयोजित परीक्षा की तारीख और समय उम्मीदवार एडमिट कार्ड में चेक कर सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार यहां और आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं।

