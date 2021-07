UP TGT Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) ने जीव विज्ञान विषय के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के पद के लिए लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड upsessb.org पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा 31 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूपी टीजीटी जीव विज्ञान प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट – pariksha.up.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी टीजीटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है। कैंडिडेट्स निर्धारित तारीख और समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें।

जो कैंडिडेट्स लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। UPSESSB ने विज्ञापन संख्या 01/2016 से 05 जून 2016 को टीजीटी जीव विज्ञान के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। UPSESSB ने 07 और 08 अगस्त 2021 को 12,603 TGT पदों के लिए परीक्षा भी निर्धारित की है। इस पद के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।

How to Download UP TGT Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsessb.org पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Vigyapti (20.07.2021) [Regarding Advt 01/2016 TGT Biology Admit Card (Examination Dated 31.07.2021)]’ का लिंक आ जाएगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब आपको नए पेज पर ‘UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION BOARD, PRAYAGRAJ Click to Apply’ लिंक पर क्लिक करना है।

इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब इस पेज पर राइट साइड में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ रहा होगा। उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। वहां आपको अपनी जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://pariksha.up.nic.in/Online_App/AdmitCard.aspx है।