UP Police SI Response Sheet 2017: सब-इंस्पेक्टर परीक्षा की रिस्पॉन्स शीट जारी, ऐसे चेक करें

UP Police SI Response Sheet 2017: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (पुरुष/महिला) एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2016 परीक्षा की उत्तर कुंजी 2 जनवरी 2018 को जारी हुई। उत्तर कुंजी पर दिनांक 02 जनवरी 2018 से दिनांक 09 जनवरी 2018 तक अभ्यर्थियों की आपत्ति आमंत्रित की गई। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निराकरण के बाद अब संशोधित रिस्पॉन्स शीट भी जारी कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने रिस्पॉन्स शीट अपने आधिकारिक वेब-पोर्टल पर जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार इसे चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं चेक करने का तरीका। सबसे उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://prpb.gov.in/ या फिर https://uppbpb.gov.in/ पर जाएं। होम पेज पर “Link for Objection Tracker/ Response sheet of UPSI-2016 Online exam” के लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मांगी गई डिटेल्स जैसे रोल नंबर या लॉगइन आईडी भरें। इसके बाद आप संशोधित रिस्पॉन्स शीट चेक कर सकते हैं।

बदा दें सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन दिनांक 12 दिसंबर 2017 से दिनांक 22 दिसंबर 2017 तक हुआ था। सीधी भर्ती के तहत कुल 3307 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस (पुरुष) के 2400, सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस (महिला) के 600, प्लाटून कमांडर PAC के 210 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 97 पदों पर भर्ती होनी है। ऑनलाइन परीक्षा कुल 630926 उम्मीदवारों ने दी थी। इसमें 542124 पुरुष और 88802 महिला उम्मीदवार थे। परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ट (CBT) थी। इसमें वैकल्पिक सवाल(ऑब्जेक्टिव टाइप) पूछे गए। परीक्षा कुल 2 घंटे की थी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा भी दी गई थी।

