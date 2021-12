UP Police SI Recruitment 2021: बोर्ड ने जारी किया सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का आंसर की, यह रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UP Police SI Recruitment 2021: इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।

UP Police SI Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRB) ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UP Police SI Exam 2021 में भाग लिया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आंसर की चेक कर सकते हैं।

यदि उम्मीदवार को किसी भी सवाल या किसी सवाल के जवाब विकल्प या आंसर की के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन / आवेदन नंबर या जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करना होगा। आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा 16 दिसंबर 2021 रात 12:00 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

How to raise objection against UP Police SI Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘पुरूषों एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पी0ए0सी0 व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरूष) के पदों पर सीधी भर्ती – 2020-21 के अन्तर्गत दिनांक 12.11.2021 से दिनांक 02.12.2021 तक तीन चरणों की 03 पालियों में आयोजित की गयी ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा आन्सर-की (उत्तर कुंजी) के सम्बन्ध में ऑनलाइन आपत्तियां प्राप्त करने के सम्बन्ध में’ के नीचे दिए गए ‘आपत्ति दर्ज कराये जाने हेतु लिंक’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें। ‌

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 12 नवंबर से 17 नवंबर, 20 नवंबर से 25 नवंबर और 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 तक तीन शिफ्ट में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों के 120 सवाल पूछे गए थे। इस लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट / फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस विभाग में 9534 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।