उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी), लखनऊ ने पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 1 जून, 2021 से शुरू हो रही है। उम्मीदवार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को दो बार टाला जा चुका है। पहले यह 1 मई से शुरू होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर 15 मई कर दिया गया था। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख फिर आगे बढ़ाई गई और इसे 1 जून कर दिया गया।

इस भर्ती प्रक्रिया से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के 317 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के 644 पद और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के 358 पद भरे जाने हैं। इस तरह इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 1329 पद भरे जाने हैं। इस भर्ती के लिए आवेदक की आयु 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था नाइलेट सोसायटी से ओ लेवल कम्प्यूटर परीक्षा पास की हो।

यूपीपीबीपीबी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था- ‘कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए और कैंडिडेट्स को आवेदन के लिए जरूरी प्रमाणपत्र बनवाने में आने वाली समस्याओं को देखते हुए 1,329 एसआई, एसआई लिपिक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 01 जून से शुरू की जाएगी। कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 जून है। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा कराने की आखिरी तारीख भी 30 जून ही तय की गई है।’

How to Apply for UP Police SI ASI Recruitment 2021

सबसे पहले भर्ती बोर्ड की वेबसाइट https://prpb.gov.in पर जाएं।

ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को समझ लें इसके बाद आवेदन शुरू करें।

वेबसाइट पर ‘Candidate’s Registration’ को क्लिक करने पर आवेदन फॉर्म दिखेगा में जिसमें आपको डिटेल्स भरनी हैं।

आवेदन तीन चरणों में होंगे- पहला : रजिस्ट्रेशन, दूसरा : फीस का भुगतान और तीसरा : आवेदन पत्र जमा किया जाना।

तीसरे चरण में अभ्यर्थी को अपनी कलर फोटो और हस्ताक्षार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो का साइज (हस्ताक्षर- 20 kb और फोटो- 50 kb से अधिक न हो)। रंगीन फोटो छह महीने के भीतर का लिया गया हो और 35 मिमी X 45मिमी के साइज का होना चाहिए।