UP Police Recruitment Exam 2013: उत्तर प्रदेश में छह साल पहले हुई पुलिस भर्ती के सफल आवेदकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। नाराज छात्रों ने शुक्रवार (17 मई) को डीएम ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जल्द ही नियुक्ति नहीं मिली तो उनके पास सुसाइड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस संबंध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी पत्र लिखा जा चुका है। बता दें कि इन पदों के लिए 2015 में ही नतीजे घोषित हो गए थे, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है।

Lucknow: Candidates who had cleared UP Police recruitment exam in 2013, staged protest outside DM office y'day. Say, "It has been 6 yrs but we haven't been appointed yet. Even the candidates from 2018 batch have been appointed. If our demands are not heard we will commit suicide" pic.twitter.com/Auc1Dp7Qtd

