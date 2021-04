उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यूपी एसआई भर्ती 2021 के लिए 9027 पदों की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख अब 30 मई, 2021 कर दी गई है। उम्मीदवार अब uppbpb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है। एसआई पदों के लिए पुलिस भर्ती 2021 नोटिफिकेशन 25 फरवरी, 2021 को जारी किया गया था। इससे पहले, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2021 को समाप्त होनी थी। चयनित उम्मीदवारों को वेतन 9300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए के साथ-साथ ग्रेड पे 4200 रुपए दिया जाएगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पात्रता मानदंड आदि चेक करने की सलाह दी जाती है।

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, पीएसटी, पीईटी, अंतिम सूची और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए अपडेट के लिए यूपी पुलिस भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहने की सलाह दी जाती है। आपको बता दें कि यूपीपीआरपीबी ने 25 फरवरी को यूपी पुलिस में उप निरीक्षक (SI) के 9027, प्लाटून कमांडर पीएसी (PAC) के 484 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती निकाली थी।

How to Apply UP Police SI Recruitment 2021

1: आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

2: होमपेज पर दिख रहे ‘UP Police SI’ एप्लिकेशन के लिंक पर क्लिक करें।

3: एक नया पेज आपकी स्‍क्रीन पर खुलेगा, यहां रजिस्‍ट्रेशन पर क्लिक करें।

4: अपनी जानकारी दर्ज कर फॉर्म भरें और लॉगिन आईडी जनरेट करें।

5: अपनी फोटो और साइन अपलोड करें।

6: अब निर्धारित फीस का भुगतान करें।

7: आखिर में फॉर्म सब्मिट करें और अपने पास सेव कर लें।

यूपी पुलिस भर्ती का नया नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://uppbpb.gov.in/SI_PC_FSSO_2021/vig_22042021.pdf है।