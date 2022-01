UP Police HO Recruitment 2022: इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हुई है और उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

UP Police Recruitment 2022: यूपी पुलिस में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर के पद पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये भर्ती यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPBPB) की ओर से निकाली गई थी।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 936 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 20 जनवरी से शुरू हुई है और उम्मीदवार 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे।

बता दें कि कुल रिक्त 936 पदों में जनरल केटेगरी के लिए 379 सीटें, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 92 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 252 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 195 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें हैं।

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर होगा।

Police Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- Recruitment Information के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- ONLINE REGISTRATION APPLICATION PORTAL FOR RECRUITMENT TO THE POST OF HEAD OPERATOR / HEAD OPERATOR (MECHANIC) के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- Apply Here के ऑप्शन पर जाएं।

स्टेप 5- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 6- एप्लीकेशन फॉर्म भरें।