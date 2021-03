UP Police Constable PET Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड (UPPRB) ने कॉन्स्टेबल (माउंटेड पुलिस / हॉर्स राइडर / जेल वर्डन / फायरमैन) के पद पर भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है। जिन उम्मीदवारों ने UP Police Recruitment 2021 परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 23 मार्च 2021 से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निर्धारित की है। उम्मीदवार अब यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से विभिन्न पदों के लिए UP Police Constable PET Admit Card 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

UP Police Constable PET Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद UP Police Constable PET Admit Card 2016-2021 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार अपना रोल नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा दर्ज करें और गेट डिटेल पर क्लिक करें।

स्टेप 4: UP Police Constable PET Admit Card 2021 उम्मीदवारों की स्क्रिन पर होगा।

स्टेप 5: UP Police Constable PET Admit Card 2021 डाउनलोड करें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजें।

यह अभियान 5805 रिक्तियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है, जिसमें से 2065 रिक्तियां फायरमैन के लिए हैं, 3638 रिक्तियां जेल वार्डर की रिक्तियों के लिए हैं, 102 रिक्तियां कॉन्स्टेबल (माउंटेड पुलिस / हॉर्स राइडर) के लिए हैं।