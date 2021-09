यूपी में 2800 पदों पर भर्ती के लिए हुए एग्जाम की आंसर की जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

यूपी एनएचएम सीएचओ आंसर की 2021 अभी अनंतिम है। यदि उठाई गई कोई आपत्ति वैध पाई जाती है, तो फाइनल आंसर की बाद में जारी की जाएगी।

UP NHM CHO Answer Key 2021: उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी या यूपी एनएचएम सीएचओ आंसर की 2021 जारी कर दी गई है। यह आंसर की एनएचएम सीएचओ अधिकारियों की भर्ती के लिए है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार 16 सितंबर, 2021 तक आधिकारिक वेबसाइटupnrhm.gov.in पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यूपी एनएचएम सीएचओ आंसर की 2021 अभी अनंतिम है। यदि उठाई गई कोई आपत्ति वैध पाई जाती है, तो फाइनल आंसर की बाद में जारी की जाएगी। इस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की गणना फाइनल आंसर की के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवार जरूरी तारीख और आंसर की चेक कैसे करें इसकी जानकारी नीचे दी गई है।

उम्मीदवारों को बता दें कि ये तारीखें आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के अनुसार हैं। अंतिम समय में किसी भी समस्या से बचने के लिए उन्हें समय पर आपत्तियां, यदि कोई हों, अवश्य उठानी चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि एक बार प्रस्तुत की गई आपत्तियों को बाद में संपादित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्हें सावधानीपूर्वक पेश करने का प्रयास करना चाहिए। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती अभियान से 2,800 पदों को भरा जाना है।

How to check UP NHM CHO Answer Key 2021

आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेब साइटupnrhm.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Latest Announcements’ का सेक्शन मिलेगा उसमें जाएं।

अब आपको सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको ‘Objection Portal for receiving representations from appeared candidates for 2800 CHO recruitment drive, which is valid from 14.09.2021 to 16.09.2021 (11.55PM)’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा, यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर सबमिट कर देना है।

अब आपकी आंसर सीट और आंसर की आपके सामने स्क्रीन पर होगी।

अब आप इसे चेक कर लें और यदि कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज करा दें।

आंसर की चेक करने का डायेरक्ट लिंक येhttps://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/1258/71805/login.html है।

