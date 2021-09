यूपी में आंगनबाड़ी में निकलीं नौकरी, आंगबाड़ी वर्कर, मिनी आंगबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर करें आवेदन, आयु सीमा 50 साल

UP Anganwadi Recruitment 2021: ऑनलाइन आवेदन पत्र हिन्दी भाषा में उपलब्ध है, जिसे आवेदिका द्वारा अंग्रेजी एवं हिन्दी (यूनीकोड) दोनों भाषाओं में भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र चार भाग में भरा जाएगा।

UP Anganwadi Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती चल रही है। यूपी के गोरखपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज, मथुरा समेत कई जिलों में आगंनबाड़ी भर्ती (UP Aganwadi Bharti 2021) के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इन जिलों में आंगबाड़ी वर्कर, मिनी आंगबाड़ी वर्कर और आंगबाड़ी हेल्पर के लिए भर्ती की जा रही है। आपको बता दें कि इस भर्ती अभियान से यूपी सरकार अलग अलग जिलों में 53,000 आंगनबाड़ी वर्क्स की नियुक्ति कर रही है, जिसका नोटिस पहले ही जारी किया गया था। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइटbalvikasup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इन पदों पर आवेदन करने कि लिए पढ़ाई की बात करें तो कक्षा 5वीं पास महिला आंगबाड़ी हेल्पर के पद पर आवेदन कर सकती हैं। जबकि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास महिलाएं आंगबाड़ी वर्कर और मिनी आंगबाड़ी वर्कर के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। नए उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा कम से कम 21 और अधिकतम 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि पूर्व आंगनबाड़ी हेल्पर या आंगनबाड़ी वर्करों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 50 साल है।

जिलों में आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो मैनपुरी में 17 सितंबर 2021 तक, इटावा में 17 सितंबर 2021 तक, खेरी में 24 सितंबर 2021 तक, मथुरा में 27 सितंबर 2021 तक, कासगंज में 30 सितंबर 2021 तक, गोरखपुर में 04 अक्टूबर 2021 तक, फर्रुखाबाद में 04 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

How to Apply For UP Anganwadi Recruitment 2021

उम्मीदवारbalvikasup.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

पंजीकरण के भाग-I में उम्मीदवार की पर्सनल डिटेल होंगी। डिटेल पेश करने पर, आवेदिका से दिए गए डिटेल्स चेक करने और आवेदन पत्र में अंकित विवरण को संशोधन, यदि कोई हो, करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद इस स्तर पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो जाएगा। आवेदिका को यह सलाह भी दी जाती है कि भविष्य के संदर्भो के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर संभालकर रखें।

रजिस्ट्रेश करने के बाद फॉर्म भरना है।

आवेदन फार्म जमा होने के बाद, आवेदिका के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा।

