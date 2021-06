UP 69000 Assistant Teacher Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में यूपी असिस्टेंट टीचर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट अपलोड की है। उम्मीदवार UP Assistant Teacher 3rd Selection list आधिकारिक वेबसाइट upasiceduboard.gov.in पर देख सकते हैं।

UP Primary Teacher 69000 Recruitment 3rd Counselling List के अनुसार, उम्मीदवार 28 जून से 29 जून 2021 तक निर्धारित स्थान पर काउंसलिंग सत्र के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उम्मीदवारों को सत्यापन के दिन सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। उम्मीदवार 69000 शिक्षक भारती की तीसरी सूची UPBED की आधिकारिक वेबसाइट यानी upbasiceduboard.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड 30 जून 2021 को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा। इस अभियान का उद्देश्य सहायक शिक्षकों के लिए 6000 रिक्तियों को पूरा करना है, जो पिछले साल आयोजित दो दौर की काउंसलिंग के बाद भी खाली हैं।

How to Download Roll Number Wise UP Primary Teacher 69000 Recruitment 3rd Counselling List

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UPBED की ऑफिशियल वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गये लिंक ‘ शासनादेश संख्या-456/68-5-2021-17/2020 दिनांक 17.05.2021 के अनुपालन में 69000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत रिक्त पदों पर अनन्तिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवारों के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी।

स्टेप 4: UPBED 69000 third counselling list को डाउनलोड करें और इसे सेव कर लें।

बोर्ड ने पहली काउंसलिंग 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित की थी। जिसमें विभिन्न सरकारी स्कूलों में लगभग 31227 उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति हुई थी। काउंसिलिंग का दूसरा सत्र दिसंबर में हुआ और 36590 नियुक्तियां हुईं। कैंडिडेट्स ‘ https://upbasiceduboard.gov.in/pdfforpublished26052021.pdf’ इस लिंक के माध्यम से डायरेक्ट लिस्ट देख सकते हैं।