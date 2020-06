UP 69,000 Assistant Teacher Recruitment 2020: उत्‍तर प्रदेश 69,000 असिस्‍टेंट शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अब इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को एक समिति का गठन कर दो सप्‍ताह के समय के भीतर जारी विवाद को खत्‍म करने का निर्देश दिया है। असिस्‍टेंट टीचर्स भर्ती प्रक्रिया के रिजल्‍ट बीते माह जारी हो चुके हैं तथा इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज 03 जून से शुरू होनी थी।

न्‍यायलय ने यह फैसला लिखित परीक्षा में कुछ प्रश्‍नों पर खड़े सवालों के चलते दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। न्‍यायालय ने सरकार को समय देते हुए कहा कि वे एक समिति का गठन करें तथा जारी गतिरोध को समाप्‍त करें। न्‍यायालय ने आज फैसला सुनाते हुए 08 मई के बाद भर्ती प्रक्रिया में की गई सभी कार्यवाहियों पर भी रोक लगा दी।

Allahabad HC stays appointment of 69,000 assistant basic teachers in UP

