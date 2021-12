Union Bank Recruitment 2021: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कई पदों पर निकाली भर्ती, ये है आवेदन की प्रक्रिया

Union Bank Recruitment 2021: भर्ती के तहत सीनियर मैनेजर (डिजिटल), मैनेजर (डिजिटल), मैनेजर (डेटा ऐनालिस्ट), मैनेजर (डेटा साइंस) के रिक्त पद भरे जाएंगे।

Union Bank Recruitment 2021: बैंक में नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) में मौका है। इस बैंक ने ऑफिशियल वेबसाइट Unionbankofindia.co.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर/डोमिन एक्सपर्ट के पद पर भर्ती निकाली है।

रिक्त पदों की संख्या 25 है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती डिजिटल टीम, इकोनॉमिस्ट टीम, एनालिटिक्स टीम, एपीआई मैनेजमेंट टीम, रिसर्च टीम और डिजिटल लेंडिंग एंड फिनटेक टीम के लिए होगी।

जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 800 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। ये शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 150 रुपए है।

अलग-अलग पदों पर आवेदन के लिए अलग योग्यता और आयुसीमा है। इसे जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ लें।

Union Bank Recruitment 2021: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट Unionbankofindia.co.in पर जाएं।

स्टेप 2- रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3- Recruitment of Specialist Officers/Domain Experts in Union Bank of India on Contractual Basis पर क्लिक करें।

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें और आवेदन करें।