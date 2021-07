कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग UKSSSC ने पोस्टकोड 102 फॉरेस्ट कॉन्स्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट- 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in/ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूकेएसएससी फॉरेस्ट कॉन्स्टेबल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट-2021 27 जुलाई से आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ वन कांस्टेबल पद के लिए घोषणा पत्र डाउनलोड करना आवश्यक है।

How to download the UKSSSC Forest constable admit card

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sssc.uk.gov.in/ पर जाएं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए होम पेज पर ‘Click to download Provisional Admit Card for Post Code-102 Designation-Forest Constable Physical Efficiency Test-2021’ लिंक दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

अब नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक दिया गया होगा। उसपर क्लिक करें।

अब यहां आपको अपना नाम और पिता का नाम डालकर सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा।

उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (UKSSSC) ने ग्रुप सी के तहत जेल गार्ड के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यूकेएसएसएससी जेल गार्ड आवेदन करने के लिए ऑनलाइन लिंक 01 जुलाई 2021 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव चुका है। उम्मीदवार यूकेएसएसएससी भर्ती के लिए 14 अगस्त 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूकेएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।