UKSSSC LT Answer Key 2021: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने एलटी सहायक शिक्षक के पद के लिए परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार KSSSC Answer Key आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट sssc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार किसी भी उत्तर के खिलाफ केवल uksssconlineobjection.in पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपत्ति, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्मीदवार आपत्तियां 12 अगस्त से 17 अगस्त 2021 तक ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

UKSSSC LT Teacher Admit Card 2021: कैंडिडेट्स ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ऑफिशियलय वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘ANSWER KEY FOR ALL EXAM AND ONLINE OBJECTION’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां दी गई लिंक – पद नाम-सहायक अध्यापक(एल०टी०) पद कोड-481/2020 की लिखित प्रतियोगी परीक्षा(Date-08/08/2021) की उत्तरकुंजियों हेतु क्लिक करें।

स्टेप 4: UKSSSC LT Answer Key PDF 2021 उम्मीदवारों के सामने होगी। इसे डाउनलोड कर लें।

UKSSSC LT Teacher Exam 08 अगस्त 2021 को सामान्य, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कला, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत और संगीत सहित विभिन्न विषयों के लिए दो पालियों में आयोजित की गई थी।