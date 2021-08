UKPSC Recruitment 2021: उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (UKPSC) ने समीक्षा अधिकारी (Revenue Officer) और सहायक समीक्षा अधिकारी (Assistant Revenue Officer) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in के माध्यम से 6 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2021 से शुरू की जा चुकी है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 17 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, समीक्षा अधिकारी के 12 पद और सहायक समीक्षा अधिकारी के 5 पद शामिल हैं। समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए महीने तक का वेतन मिलेगा।

How to apply for UKPSC Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार UKPSC की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें और फिर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां आवश्यक जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5: इसके बाद क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें।

UKPSC RO and ARO Recruitment 2021के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स परीक्षा और मेन्स परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।