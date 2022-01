UKPSC Admit Card 2022: समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

UKPSC Admit Card 2022: समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रिलिमनरी परीक्षा और मेन्स परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

UKPSC Admit Card 2022: उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (UKPSC) ने रिव्यु ऑफिसर (RO) और असिस्टेंट रिव्यु ऑफिसर (ARO) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने UKPSC RO ARO Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रिलिमनरी परीक्षा और मेन्स परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा इन पदों पर भर्ती के लिए प्रिलिमनरी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को उत्तराखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download UKPSC Review Officer and Assistant Review Officer Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ukpsc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Recent Update’ के सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘महाधिवक्ता कार्यालय के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2021 के ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां उम्मीदवार को ईमेल आईडी और पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि आदि के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

स्टेप 5: अब उम्मीदवार समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में समीक्षा अधिकारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए महीने का वेतन दिया जाएगा। वहीं, सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए महीने तक का वेतन मिलेगा। इस भर्ती अभियान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।