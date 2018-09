बंपर वैकेंसी: इन 9,355 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका!

Telangana State Panchayat Raj department (TSPRI) ने ग्रेजुएट्स के लिए बंपर वैकेंसी निकाली हैं। TSPRI Junior Panchayat Secretary के 9 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। Junior Panchayat Secretary के 9,355 पदों पर भर्ती होनी है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन TSPRI की आधिकारिक वेबसाइट tspri.cgg.gov.in पर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आवेदन का तरीका। बताई गई वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको “Click Here to Apply Online for Junior Panchayat Secretary Post” लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज खुलेगा। आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप एप्लिकेशन प्रॉसेस फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरना होगा। मांगी गई डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी सबमिट करें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है। सिर्फ 18 से 39 साल की उम्र के लोग ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अधिकतम आयु सीमा से SC/ST और BCs उम्मीदवारों 5 साल की रियायत मिलेगी। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की रियायत मिलेगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी कर्मचारी (TSRTC कर्मचारियों को छोड़कर),कॉर्पोरेशन्स, मुनसिपैलिटीज आदि कर्मचारियों को भी 5 साल की रियायत मिलेगी।

आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 800 रुपये का शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ ST/ BC (non-creamy layer)/ दिव्यांग/ Ex-serviceman उम्मीदवारों को 400 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों का प्रतिमाह वेतन 15 हजार रुपये होगा। अधिक जानकारी के लिए लॉगइन करें https://tspri.cgg.gov.in/ पर।

