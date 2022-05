Assistant Professor Recruitment 2022: असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tpsc.tripura.gov.in के जरिए इन पदों के लिए 8 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि सहायक प्रोफेसर के कुल 22 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि केवल नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 7 मई 2022 से जारी है।

Assistant Professor Bhari 2022: यह निर्धारित की गई है योग्यता

आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी का 55 फीसदी नंबरों के साथ पास होना अनिवार्य है।

Assistant Professor Vacancy 2022: यह होनी चाहिए आवेदक की उम्र

आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के उम्र की गणना 8 जून 2022 से की जाएगी। वहीं अधिकतम उम्र सीमा में एससी व एसटी वर्ग के आवेदकों को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

Govt Assistant Professor Vacancy 2022: चयन प्रक्रिया

आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

TPSC Assistant Professor Recruitment 2022 How to Apply: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट tpsc.tripura.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Online Application पर क्लिक करें।

3.अब Assistant Professor in Kokboro Advertisment Number 11/2022 (Last Date of Submission – 08 Jun, 2022) Apply Here के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर आवेदन की प्रक्रिया को शुरू करें।

5.आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज को अपलोड करें और सबमिट करें। अंत में प्रिंट निकाल लें।

Govt jobs 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 7 मई 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 8 जून 2022