अगर आप सोशल मीडिया की अच्छी खासी समझ रखते हैं और खुद को सोशल मीडिया का एक्सर्ट मानते हैं तो आप ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ 2 के साथ काम कर सकते हैं। दरअसल, बकिंघम पैलेस की वेबसाइट The Royal Household को Head of Digital Engagement की तलाश है, जिसका नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट /theroyalhousehold.tal.net पर जारी किया गया है। सोशल मीडिया एक्सर्ट वैकेंसी की जानकारी पढ़ने के लिए आप सीधे इस लिंक https://theroyalhousehold.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/4/adv/ पर विजिट कर सकते हैं। इस पद सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार को प्रति वर्ष 45,000 से 50,000 यूरो यानी तकरीबन 47 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा।

बकिंघम पैलेस में महारानी के लिए काम करने का यह सुनहरा मौका है। जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2019 तक है। हैड ऑफ डिजिटल इंगेजमेंट के पद पर भर्ती के लिए जनवरी 2020 में इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 डे वर्किंग (सोमवार से शुक्रवार) होगा यानी दो दिन (शनिवार और रविवार) का अवकाश भी मिलेगा। एक सप्ताह में कुल 37.5 घंटे काम करना होगा। इस पद पर काम करने के लिए एक साल की तनख्वाह लगभग 47 लाख होगी यानी हर हफ्ते 94,000 रुपए से ज्यादा। Linkedin पर भी इस वैकेंसी का पोस्ट किया गया है जिसमें ‘द रॉयल हाउसहोल्ड’ ने अप्लाई करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से उम्मीद की है कि, ‘वे महारानी के लिए सोशल मीडिया पर न सिर्फ पब्लिक में बल्कि विश्व पटल पर उनकी मौजूदगी को सही तरीके से जाहिर करने के लिए नए रास्ते तलाशे।’ महारानी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ‘RoyalFamily@RoyalFamily’ के 41 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं इंस्टग्राम पर 69 लाख से अधिक और फेसबुक पर 49 लाख फॉलोअर्स हैं।

बता दें कि बकिंघम पैलेस में काम करने के लिए कुल 4 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें Building Conservation Manager, Director of Royal Travel, Ticket Sales and Information Assistant (Fixed Term) और Head of Digital Engagement पद शामिल हैं। इनमें से किसी भी पद पर आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट /theroyalhousehold.tal.net/vx/lang-en-GB/mobile-0/appcentre-1/brand-2/candidate/jobboard/vacancy/4/adv पर जाना होगा। यहां किसी एक पद पर अप्लाई करने लिए क्लिक करें और निर्देश पढ़ें। आवेदन के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें नौकरी से संबंधित ही सवाल पूछे जाएंगे। यहां आपके कौशल और अनुभव के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही, आवेदन के बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को ईमेल के जरिए इस बात की सूचना दे दी जाएगी कि उनका आवेदन मिल चुका है और आगे का क्या प्रोसेस होगा।

