RBI Security Guard Result: rbi.org.in पर परिणाम घोषित, ये है देखने करने का तरीका

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सिक्यूरिटी गार्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आरबीआई की सिक्यूरिटी गार्ड परीक्षा दी थी, वे आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना रिज्लट देख सकते हैं। देश के सर्वोच्च बैंक आरबीआई ने 15 राज्यों में विभिन्न सेंटर पर सिक्यूरिटी गार्ड भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 दिसंबर 2018 को किया था। इस परीक्षा के आधार पर करीब 270 पदों पर नियुक्ती होनी है। आइए जानते हैं कैसे देख सकते हैं रिजल्ट।

ऐसे देखें सिक्यूरिटी गार्ड भर्ती परीक्षा 2018 के नतीजे

आरबीआई (RBI) सिक्यूरिटी गार्ड भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आरबीआई की अधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं। अब होम पेज पर सबसे आखिरी में जाकर opportunities.rbi.org.in पर क्लिक करें। इसके बाद करेंट वैकेंसीज पर जाकर रिजल्ट्स पर क्लिक करना होगा। यहां आपको ‘Recruitment of Security Guards 2018 – Display of Roll Numbers of Provisionally Shortlisted Candidates’ के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर आपको ‘Roll numbers of Provisionally Shortlisted Candidates’ का लिंक दिखाई देखा। यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने राज्य में ऑफिस के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर खुल जाएंगे। इनमें उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर सर्च करना होगा।

राज्यों के हिसाब से यहां होनी है इतनी भर्तियां

इस भर्ती के माध्यम से मुंबई में जयपुर में 16, पटना में 13, कानपुर में 12, अहमदाबाद में 11, लखनऊ में 9, चंडीगढ़ में 7, भोपाल में 7, नई दिल्ली में 5, बेगलुरू में 7, भुवनेश्वर में 9, चेन्नई में 19, गवाहाटी में 15, हैदराबाद में 10, जम्मू में 7, कोलकाता में 19, लखनऊ में 9, नागपुर में 4 और त्रिवेंद्रमपुरम में 20 पदों पर नियुक्ति होगी।

बता दें कि आरबीआई सिक्यूरिटी गार्ड भर्ती आंसर-की, ऑनलाइन परीक्षा यानी 27 दिसंबर 2018 को ही जारी कर दी गई थी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास हुए हैं उन्हें देशभर के 18 शहरों में नियुक्ति दी जाएगी, जिनमें सबसे ज्यादा 80 पदों पर मुंबई में की जाएगी। रिजर्व बैंक ने कुल सीटों में ओबीसी के लिए 52 सीट, एससी के लिए 30 सीट और एसटी के लिए 37 सीट आरक्षित रखी हैं।

