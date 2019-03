NHB Assistant Manager recruitment 2019: नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) में नौकरी पाने का यह शानदाक मौका है। बैंक ने सहायक प्रबंधक के पद पर कुल 15 भर्तियां निकाली हैं। इन पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक पात्र आवेदन के लिए 28 मार्च 2019 तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 12 अप्रैल 2019 तक मंजूर किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को नेशनल हाउसिंग बैंक की अधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in पर विजिट करना होगा। इन पदों पर सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 23,700 रुपए से लेकर 42,020 तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा एचआरए, डीए, विशेष वेतन आदि सहित अतिरिक्त भत्ते दिए जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे करें अप्लाई और बाकी डिटेल।

NHB Assistant Manager के पद पर ऐसे करें अप्लाई: सबसे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक की अधिकारिक वेबसाइट www.nhb.org.in पर विजिट करना होगा। होमपेज के मेन्यू में जाकर ‘opportunities @NHB’ पर क्लिक करें। यहां ‘current vacancies’ पर जाएं। इसके बाद ‘recruitment of assistant manager’ का लिंक दिखाई देगा, इसपर क्लिक करने के बाद ‘click here to apply online’ पर भी क्लिक करें। यहां आवेदन करने के लिए फॉर्म और इमेज अपलोड ऑप्शन मिलेगा, जिसे भरकर आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जनरल कैटगरी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपए और आरक्षित के लिए 100 रुपए है।

शैक्षणिक योग्यता और आयु: उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 1 मार्च 2019 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्नातक की डिग्री या मास्टर डिग्री कोर्स में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से पास होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों के मामले में 5 प्रतिशत की छूट दी गई है।

