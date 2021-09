TET Admit Card 2021: टीईटी के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

TET Admit Card 2021: परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र के साथ अपने कॉल लेटर ले जाने होंगे। अन्य राज्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ टकराव के कारण राज्य ने 19 सितंबर के लिए परीक्षा निर्धारित की है।

TET Admit Card 2021: त्रिपुरा राज्य के शिक्षक भर्ती बोर्ड ने टीईटी एडमिट कार्ड 2021 जारी कर दिया है। टीआरबीटी टीईटी 2021 के लिए आवेदन करने वाले सभी लोग अब टीआरबीटी की आधिकारिक वेबसाइटtrb.tripura.gov.in के माध्यम से अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए त्रिपुरा टीईटी 2021 क्रमशः 26 सितंबर और 3 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से सीधे त्रिपुरा टीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, उम्मीदवार 20 सितंबर 2021 तक भर्ती बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। पेपर 1 और 2 के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि त्रिपुरा टीईटी एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड करने की सुविधा 16 सितंबर 2021 तक उपलब्ध होगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर आखिरी समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने कॉल लेटर डाउनलोड करें। त्रिपुरा टीईटी पेपर- I और पेपर 2 के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप का पालन करके अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

त्रिपुरा टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 मार्च से 31 मार्च 2021 तक आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र के साथ अपने कॉल लेटर ले जाने होंगे। अन्य राज्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ टकराव के कारण राज्य ने 19 सितंबर के लिए परीक्षा निर्धारित की है।

How and Where to Download Tripura TET Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटtrb.tripura.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको Apply Online का सेक्शन मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।



अब यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स यूजरनेम और पासवर्ड डालकर सबमिट कर दें।

सबमिट करते ही आपके सामने कॉल लेटर डाउनलोड करने का पेज खुल जाएगा। यहां आपको कुछ डिटेल्स भरनी होंगी।

डिटेल्स भरने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे।

