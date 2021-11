TET Admit Card 2021: टीईटी के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

TET Admit Card 2021: एग्जाम में एक-एक नंबर के लिए 150 बहुविकल्पीय सवाल होते हैं। परीक्षा 2:30 घंटे की होगी, और उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड 60 नंबर है।

TET Admit Card 2021: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। रजिस्टर्ड उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक, परीक्षाएं 13 नवंबर 2021 से शुरू होंगी और 28 नवंबर तक चलेंगी। एचपी बोर्ड ने नवंबर 2021 सत्र के लिए टीईटी (टीजीटी (कला), शास्त्री, टीजीटी (नॉन-मेडिकल), एलटी विषयों) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

एग्जाम में एक-एक नंबर के लिए 150 बहुविकल्पीय सवाल होते हैं। परीक्षा 2:30 घंटे की होगी, और उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड 60 नंबर है। इस परीक्षा के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है और यह ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है। कैंडिडेट्स इस परीक्षा के लिए नीले या काले रंग के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

How to download HPBOSE TET admit card 2021

TET का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Click here to Download Admit Cards TET 2021” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहां आपको अपनी जरूरी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर सबमिट करना होगा।

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट्स सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करने के पात्र होंगे।