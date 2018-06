बम्पर वैकेंसी! तेलंगाना पुलिस में 18 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें पूरा ब्यौरा

तेलंगाना पुलिस विभाग बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने जा रहा है। 18 हजार से अधिक Sub Inspector, Police Constable, Firemen और Warders पदों पर नियुक्ति होनी है। सभी पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। https://www.tslprb.in/ पर कर सकते हैं। भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन 31 मई 2018 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू हुई थीं। आइए विस्तार से जानते हैं इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों के बारे में। Police Constable, Firemen और Warders के 16925 पदों पर भर्ती होनी है। इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून है। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 16400 – 49870 रुपये होगा।

इन पदों पर नियुक्ति- नीचे दिए गए पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 10वीं पास(SC/ST उम्मीदवारों के लिए)- 12वीं पास और आयु सीमा 18 से 22 वर्ष होना अनिवार्य है।

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Police Constable (Civil) (Men & Women) in Police Department- 5909 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Police Constable (AR) (Men & Women) in Police Department- 5273 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Police Constable (SAR CPL) (Men) in Police Department – 53 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Police Constable (TSSP) (Men) in Police Department- 4816 पद

-Constable in Telangana Special Police Force Department- 485 पद

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 20 वर्ष होना अनिवार्य है।

-Firemen in Telangana State Disaster Response & Fire Services Department- 168 पद

-Warders (Male) in Prisons & Correctional Services Department- 186 पद

-Warders (Female) in Prisons & Correctional Services Department- 35 पद

Sub Inspector of Police, Station Fire Officer, Deputy Jailor & Asst Matron पदों पर भर्ती

तेलंगाना पुलिस विभाग SI, Station Fire Officer, Deputy Jailor और Asst Matron के 1217 पदों पर भी भर्ती करेगा। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 28940 – 78910 रुपये होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2018 है। अब विस्तार से जानते हैं इन पदों के बारे में।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम ग्रेजुएट और आयु सीमा 21 से 25 वर्ष के भीतर होना अनिवार्य है। वेतनमान 28940 – 78910 रुपये।

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Sub Inspector of Police (Civil) (Men & Women) in Police Department- 710 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Reserve Sub Inspector of Police (AR) (Men & Women) in Police Department- 275 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Reserve Sub Inspector of Police (SAR CPL) (Men) in Police Department- 5 पद

-Stipendiary Cadet Trainee (SCT) Reserve Sub Inspector of Police (TSSP) (Men) in Police Department- 175 पद

-Stipendiary Cadet Trainee Reserve Sub Inspector of Police (TSSP) (Men) in 15th Bn, TSSP in Police Department- 16 पद

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 30 और 21 से 30 वर्ष के होना अनिवार्य है। वेतनमान 26600 – 77030 रुपये होगा।

– Station Fire Officer in Telangana State Disaster Response & Fire Services Department- 19 पद (आयु सीमा 18 से 30 वर्ष)

-Deputy Jailor in Prisons & Correctional Services Department- 15 पद (आयु सीमा 21 से 30 वर्ष)

-Assistant Matron in Prisons & Correctional Services Department- 02 (आयु सीमा 21 से 30 वर्ष)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App