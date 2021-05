देशभर के अलग अलग राज्यों में टीचर्स के पदों पर सरकारी नौकरियां निकली हुई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के पद भरे जाने हैं। इनमें कुछ पद तो ऐसे हैं जिनपर दो लाख रुपए महीने से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। पहले इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 थी। जिसे अब बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया गया है। यह भर्ती एकलव्य मॉडल रेज़ीडेंशियल स्कूल्स (EMRS) में टीचिंग स्टाफ वैकेंसी 2021 के तहत देश के 17 राज्य में की जाने वाली है।

इस भर्ती प्रक्रिया से प्रिंसिपल के 175 पद, वाइस प्रिंसिपल के 116 पद पीजीटी के 1244 पद और टीजीटी के 1944 पद भरे जाने हैं। मतलब इस भर्ती प्रक्रिया से कुल 3479 पद भरे जाने हैं। इन पदों पर मिलने वाली सैलरी की बात करें तो प्रिंसिपल को 78,800 से 2,09,200 रुपये महीने तक, वाइस प्रिंसिपल को 56,100 से 1,77,500 रुपये महीने तक, पीजीटी को 47,600 से 1,51,100 रुपये महीने तक, और टीजीटी को 44,900 से 1,42,400 रुपये महीने तक सैलरी मिलेगी।

कहां कितने पदों पर होनी है भर्ती

राज्य प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी आंध्र प्रदेश 14 06 00 97 छत्तीसगढ़ 37 19 135 323 गुजरात 17 02 24 118 हिमाचल प्रदेश 01 00 06 01 झारखंड 08 08 132 60 जम्मू-कश्मीर 02 00 00 12 मध्य प्रदेश 32 32 625 590 महाराष्ट्र 16 08 28 164 मणिपुर 00 02 02 20 मिजोरम 00 02 08 20 ओडिशा 15 11 12 106 राजस्थान 16 11 102 187 सिक्किम 02 02 17 23 तेलंगाना 11 06 77 168 त्रिपुरा 01 03 36 18 उत्तर प्रदेश 02 02 37 38 उत्तराखंड 01 01 03 04

How to apply for EMRS

इस पदों पर आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट (NTA Recruitment) की वेबसाइट recruitment.nta.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप नीचे दिये गये डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मई 2021 है।

आवेदन फीस की बात करें तो प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये, पीजीटी, टीजीटी के लिए 1500 रुपये, एससी, एसटी व दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है।