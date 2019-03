SC Clerk cum Research Assistant Recruitment 2019: एक क्लिक में यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, जानिए कब होंगे एग्जाम और बाकी डिटेल

Supreme Court clerk cum research assistant recruitment 2019: भारतीय सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लॉ कलर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन भरा था, वे एससी की अधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस पद की भर्ती परीक्षा 7 अप्रैल 2019 को आयोजित की जाएगी। इस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष तक मांगी गई थी। बता दें कि लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में से एक राज्य का सेंटर चुनने के लिए कहा गया था। 7 अप्रैल को इन राज्यों के विभिन्न केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस।

ऐसे डाउनलोड करें SC law clerk assistant admit card: उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिसियल वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाएं। होम पेज पर ‘recruitment’ का पेज खोलें। यहां ‘download admit card for the written test..’ का लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ‘click here to download admit card’ के लिंक पर भी क्लिक करना होगा। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉग-इन करना होगा। लॉग-इन करने के लिए एपलिकेश नंबर, जन्मतिथि और ई-मेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। लॉग-इन करते ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। आप भविष्य के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर प्रिंट आउट की एक प्रति अपने पास रखे लें।

बता दें कि कलर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट भर्ती 2019 के रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक चले थे। अब आवेदकों को नौकरी पाने के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम चयन के बाद उम्मीदवारों को जुलाई, 2019 से अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा और 50,000 रुपये का मासिक वेतन मिलेगा।

