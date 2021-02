केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें पूर्व सैन्यकर्मियों को उप निरीक्षक (SI), सहायक उप निरीक्षक (ASI), हेड कांस्टेबल (GD), कांस्टेबल (GD) के पदों पर आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर लगाया जाएगा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर 2 और वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। पूर्व-सेना कर्मियों के लिए लगभग 2000 रिक्तियां हैं, और उम्मीदवारों की आयु सीमा 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।

सैलरी: सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उम्मीदवारों को भत्ते के साथ 40,000 रुपये का वेतन मिलेगा। सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) के लिए ,सैलरी लगभग 35,000 रुपये, हेड कांस्टेबल पदों के लिए 30,000 रुपये, कांस्टेबल पदों के लिए 25,000 रुपये होगा।

उम्मीदवारों को मेल के माध्यम से दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टिड डॉक्यूमेंट्स के साथ भरे हुए आवेदन फॉर्म को भेजना होगा। मेल का विषय कैपिटल लेटर में ये “application for engagement of ex-army personnel on contractual basis in CISF” होना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 15 मार्च, 2021 है।

पात्रता मापदंड: उम्मीदवारों को भारतीय सेना में अंतिम पद के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

भारतीय सेना में सूबेदार के पद के उम्मीदवार एएसआई के पदों के लिए उप निरीक्षक (एसआई), नायब सूबेदार के लिए पात्र होंगे।

आयु सीमा: अधिसूचना के प्रकाशन के समय उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा 50 साल से कम होनी चाहिए।