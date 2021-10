Sub Inspector Result 2021: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

Sub Inspector Result 2021: इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी किया गया है।

Sub Inspector Result 2021: हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) ने सब इंस्पेक्टर (महिला) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से HSSC SI Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 से 20 अक्टूबर 2021 तक पंचकूला में आयोजित किया गया था। जबकि, लिखित परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर जारी किया गया है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to download HSSC SI Final Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Result’ टैब पर क्लिक करें।‌

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Final Result for the post of Sub Inspector (Female), Cat. No. 02’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार HSSC Sub Inspector Female Result 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 65 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से 19 जून से 9 जुलाई 2021 तक आवेदन मांगे गए थे। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस में पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और एचपी दुर्गा -1 पोस्ट सहित कुल 7298 पदों पर भर्ती की जानी है। कॉन्स्टेबल (पुरुष) पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर 2021 को सुबह 10:30 से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।