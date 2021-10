Sub Inspector Answer Key 2021: इस लिखित परीक्षा का आंसर की जारी, इस तारीख तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

Sub Inspector Answer Key 2021: यह परीक्षा 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 2021 को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

Sub Inspector Answer Key 2021: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वह अब आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से RPSC SI Answer Key 2021 डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।

जिन उम्मीदवारों को किसी भी जवाब से आपत्ति है, वह 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2021 तक एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को प्रूफ के साथ 100 रुपए ऑब्जेक्शन फीस जमा करना होगा। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उम्मीदवार recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल या फोन नंबर 9352323625 पर संपर्क कर सकते हैं।

आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर कंबाइंड कॉम्पिटेटिव परीक्षा 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर 2021 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। बता दें कि आयोग ने जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज और हिंदी विषय का ही आंसर की जारी किया है। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RPSC Sub Inspector Answer Key 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘News and Events’ के सेक्शन में जाएं। फिर यहां Answer Key for Sub Inspector Comb. Comp. Exam – 2021 (Paper – II) (G.K. and G.S.)’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: फिर आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 4: अब आप RPSC SI Answer Key 2021 चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर एपी, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के कुल 859 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और एप्टिट्यूड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 के तहत सैलरी दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते हैं।