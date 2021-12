Sub Inspector Admit Card 2021: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड इस तारीख को होगा जारी, यहां जानें परीक्षा पैटर्न

Sub Inspector Admit Card 2021: इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन लेवल 6 के तहत 35400 रुपए से 112400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा।

Sub Inspector Admit Card 2021: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (BPSSC) द्वारा बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रिलिमनरी परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 दिसंबर 2021 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वह आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 1998 पद और सार्जेंट के 215 पद सहित कुल 2213 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन लेवल 6 के तहत 35400 रुपए से 112400 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। आयोग द्वारा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 26 दिसंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को BPSSC SI Admit Card 2021 के अलावा फोटो आईडी प्रूफ और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

How to download BPSSC Sub Inspector Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Download Admit Card of Preliminary Examination for the post of Police Sub Inspector / Sergeant in Bihar Police’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से 200 अंकों के कुल 100 मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।