Sub Inspector Admit Card 2021: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, ऐसे करना होगा डाउनलोड

Sub Inspector Admit Card 2021: इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा।

Sub Inspector Admit Card 2021: पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने WBP SI Recruitment 2021 के लिए आवेदन किया था, वह आधिकारिक वेबसाइट http://www.wbpolice.gov.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए प्रिलिमनरी परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को 12:00 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के अलावा आईडी प्रूफ भी साथ ले जाना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

How to download WBP Sub Inspector Admit Card 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट http://www.wbpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘Download Admit Card for WB Police Sub Inspector / Lady Sub Inspector in West Bengal Police 2020’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: अब आप पश्चिम बंगाल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।

सब इंस्पेक्टर परीक्षा पैटर्न की बात करें तो इस परीक्षा में उम्मीदवारों से जनरल स्टडीज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग और अर्थमैटिक से कुल 200 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उपस्थित होना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं।