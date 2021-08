SSSB Result 2021: जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, उन्हें दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा।

SSSB Result 2021: सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (SSSB), पंजाब ने पटवारी, ज़िलादार और इरीगेशन बुकिंग क्लर्क पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वह आधिकारिक वेबसाइट https://sssb.punjab.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट एक पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है इसलिए रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बता दें कि यह परीक्षा 8 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी।

SSSB Patwari Recruitment 2021 के माध्यम से कुल 1152 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रीलिम्स परीक्षा 570 केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी, जिसके लिए लगभग 2.5 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

How to check SSSB Patwari Prelims Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार SSSB Punjab की आधिकारिक वेबसाइट https://sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे करंट न्यूज़ सेक्शन में Result for the Written Exam held on 08.08.2021 for the Patwari, Ziladar and Irrigation Booking Clerk’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप: 3अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां नोटिफिकेशन सेक्शन में “Result (Preliminary) of Patwari” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट का पीडीएफ चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने पहले चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, उन्हें दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। दूसरे चरण की परीक्षा 5 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड, पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।